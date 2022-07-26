İşgalden kurtarılan Zengilan'da hayat canlanmaya başladı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan ilinin Ağalı köyüne 41 ailenin göç etmesiyle bölgede hayat canlanmaya başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" diye nitelendirdiği ve yıllar önce işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin dönüşünü hedefleyen program kapsamında ilk göçün ilk etabı gerçekleştirildi.

İlk göç, Zengezur koridorunun güzergahındaki Zengilan ilinin Ağalı köyüne yapıldı. Azerbaycan devletinin "akıllı köy" konseptiyle yeniden inşa ettiği Ağalı köyüne dün 11 aile daha taşındı ve evlerine yerleşti. 19 Temmuz'da başlayan göç süreci sonucu 41 aile bir zamanlar terk ettikleri ata yurtlarında yeni hayatlarına başladı.

AA muhabirleri, hem ailelerin göçünü hem de Ağalı'daki yeni hayatlarını görüntüledi.

Bakü'deki Zengilan Göçmen Sitesi'nden hemşehrilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde konvoy halinde hareket eden Ağalılılar 5 buçuk saatlik yolculuğundan ardından köye ulaştı.

Köyün yeni sakinlerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Zengilan Özel Temsilcisi Vahit Hacıyev ile önceki günlerde göç edenler karşıladı.

Anahtarlarını alanlar eşyalarını kamyonlardan boşaltarak evlerine yerleşmeye başladı.

Ağalı'da hayat canlandı

Ağalı'ya göç edenler arasında 85 yaşındaki nine de var, kucakta taşınan bebekler de.

İşgal döneminde Ermenilerin tamamen yıktığı, yaşanacak bir evin bile bulunmadığı köy bugün 200 haneli modern bir yerleşim birimi haline geldi.

İki yıl öncesine kadar adeta harabeyi andıran köyün sokaklarında artık çocuklar bisiklet sürüyor, top oynuyor.

Evlerden müzik sesleri geliyor, semaverlerin dumanı yükseliyor.

Ağlaya ağlaya çıktığımız topraklara güle güle döndük

Ceyran Abbasova, eşi ve 3 kızı ile Ağalı'ya taşındı. Doktor olan Abbasova buradaki sağlık ocağında çalışacak.

Abbasova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Gurur verici. Buradan çıktığımda 8 yaşındaydım. Ağlaya ağlaya çıktığımız topraklara güle güle döndük. Evlatlarımızı burada büyüteceğiz." dedi.

Halik Guliyev de Ağalı'yı 1993'te 7 yaşındayken terk etmiş. Bugün ise eşi ve 2 çocuğu ile beraber ata yurdunda yeni hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Topraklarına döndükleri için şehitlere borçlu olduklarını söyleyen Guiyev, "Memleketimin havası, tabiatı çok güzel. Bize çok iyi evler yapmışlar. Bundan memnun olduk. Tüm dünya Azerbaycan'ın imar ve ihya ile uğraştığını gördü. Aynı zamanda işgal ve yıkımla kimin uğraştığını da gördü." ifadelerini kullandı.

30 yıl önce götürdüğü semaverini geri getirdi

Zaur Samedov da işgal nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı vatanına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeni evinin bahçesinde semaver çayı hazırlayan Samedov, "Ağalı'dan çıkarken annemin hediyesi olan bu semaveri de götürmüştüm. Şimdi yıllar sonra geri getirdim." dedi.

Ağalı'ya 1300 kişi dönecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Zengilan Özel Temsilcisi Hacıyev, Karabağ'a büyük dönüşün ilk göçünün şahidi olduklarını belirterek bunun tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Hacıyev "Göç devam edecek. Diğer etap eylülde başlayacak. Yaklaşık 1300 Ağalı sakini köye geri dönecek. Köyün yapımı ve tüm altyapılar tamamen Azerbaycan devleti tarafından finanse edildi." bilgisini paylaştı.

İşgal sonrasında iskana açılan yerleşim birimi olan Ağalı'da alternatif enerji kaynaklarının, ekolojik ısıtma ve akıllı ışıklandırma sistemlerinin kullanıldığı 200 müstakil ev inşa edildi. Köyde 360 kişilik okul ile 60 kişilik ana okulu, sağlık ocağı, postane, banka, kafe ve marketler bulunuyor.

Ağalı'ya yerleşen aileler için tarım alanları da tahsis edildi. Köy sakinlerden bazıları tarımla uğraşacak, bazıları kamu kurumlarında çalışacak.