Son Dakika Haberleri: "İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" fotoğraf sergisi
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"İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" fotoğraf sergisi

1 saat önce

Büyük Taarruz'un 97. yılı dolayısıyla, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Derneği (AKSAM) tarafından "İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Büyük Taarruz'un 97. yılı dolayısıyla, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Derneği (AKSAM) tarafından "İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Zafer Meydanı'nda açılan sergide, yabancı arşivlerden bulunan ve işgal günlerinde çekilmiş 100'ün üzerinde fotoğraf yer alıyor.

Araştırmacı Yazar Hasan Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" fotoğraf sergisinin 11 yıldır düzenli olarak açıldığını söyledi.

Sergide 97 yıl önce Afyonkarahisar'da yaşanan işgalin, acı günlerin ve hatıraların fotoğraflarının bulunduğunu dile getiren Özpınar, şöyle devam etti:

"Fotoğraflarının hemen hemen tamamına yakınını yurt dışındaki yabancı arşivlerden bulunmuştur. Fotoğraflar, Afyonkarahisar'ın işgal altında yaşadığı acı ve karanlık günlere tanıklık ediyor. Bizde, vatandaşlarımızın o eski yıllarda yaşanan bu olaylara, fotoğraflardan öğrenmesini istiyoruz. Afyonkarahisarlılar da fotoğraf sergimize büyük ilgi gösteriyor."

Fotoğraf sergisi, 30 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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