İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı - Son Dakika

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı

01.04.2021 14:30
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı, System.String[]

Kastamonu'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren firmaların toplam cirosu 25 milyon liraya ulaştı.

Kastamonu'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren firmaların toplam cirosu 25 milyon liraya ulaştı.

Kastamonu'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) içerisinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Desteği kapsamında proje başvuruları kabul edilen 6 işletme ile imza töreni gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Danışmanlığı ve Enerji Verimliliği Desteği kapsamında proje başvuruları kabul edilen işletmelerle gerçekleşen imza törenine İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve KESOB Başkanı Dursun Ergin, KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve İŞGEM Müdürü Burak Livan ile birlikte işletmeciler katıldı.

"İşletmelerimize yönelik desteklerimizi 2 koldan yürütüyoruz"

Verilen destekler hakkında bilgilendirmede bulunan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç; "2021 yılında Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı adı altında bir teknik destek programımızı hayata geçirdik. Bu program ilk defa özel sektöre açıldı. Bizde ilk uygulamasını sizlerle gerçekleştiriyoruz. Kalkınma Ajansı olarak işletmelere yönelik desteklerimizi 2 koldan yürütüyoruz. Öncellikle mevcut yatırımları attırabilmek adına ön fizibilite raporları, pazar araştırmaları, yatırım, promosyon ve tanıtım çalışmaları gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan da mevcut işletmelerimizi de daha rekabetçi koşullara erişebilmesi için onları Yönetim Danışmanlığı başlığı altında geliştirmek üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bunun içerisinde üretim, yönetim, pazarlama, ihracat gibi birçok başlıkta daha rekabetçi koşullara ulaşmak ve daha fazla sektörde ilerleyebilmeleri, güçlü yapılar kurabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Teknik Destek Programımız Ocak ayında açmıştık. İlk başvuruları Şubat sonuna doğru aldık. Bugünde bize başvuru yapan Kastamonu İŞGEM'deki 6 firmamızın tamamında projeleri başarılı olarak geçti. Onlarla sözleşme imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

"İŞGEM firmaları yaklaşık 25 milyon ciroya ulaştı"

Kastamonu'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosunun 25 milyon liraya ulaştığını söyleyen İŞGEM Müdürü Burak Livan ise; "3 firmamız dijital pazarlama, 1 firmamız ihracata hazırlık, 1 firmamız kurumsal dönüşüm ve 1 firmamız da belgelendirme danışmanlığı noktasında destek almaya hak kazandılar. Bu program kapsamında konusunda uzman danışmanlarımız gelecekler ve firmalarımızla çalışacaklar. Umarım firmalarımız için hayırlı olur. Daha da büyüdüklerini görürüz. Kastamonu ekonomisine İŞGEM olarak büyük bir katkı sağlıyoruz. Burada biz dışarıya ürün sattığımız için Kastamonu ekonomisine girdi sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kastamonu İŞGEM firmaları yaklaşık 25 milyon ciroya ulaştı. Bu da direk Kastamonu içerisinde harcanan bir para oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz. Umarım bu projeler kapsamında daha da başarılı hedeflere ulaşmış işletmelere kavuşuruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KUZKA Genel Sekreteri Genç, KOSGEB Müdürü Erol, KESOB Başkanı Ergin ve İŞGEM Müdürü Livan, projeleri kabul edilen firmaları ziyaret etti. Ziyarette firmaların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Genç, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak firma temsilcileriyle protokol imzaladı. - KASTAMONU

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı

Dursun Ergin, Serkan Genç, Kastamonu, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası         
15:49
Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı         
15:32
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı         
14:42
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 16:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei