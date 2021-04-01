İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı - Son Dakika

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı

01.04.2021 20:28

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı KUZKA'tan İŞGEM bünyesindeki 6 firmaya danışmanlık hizmeti Kastamonu'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren firmaların toplam cirosu 25 milyon liraya ulaştı.

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı

KUZKA'tan İŞGEM bünyesindeki 6 firmaya danışmanlık hizmeti

KASTAMONU - Kastamonu'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren firmaların toplam cirosu 25 milyon liraya ulaştı.

Kastamonu'da İş Geliştirme Merkezi içerisinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Desteği kapsamında proje başvuruları kabul edilen 6 işletme ile imza töreni gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Danışmanlığı ve Enerji Verimliliği Desteği kapsamında proje başvuruları kabul edilen işletmelerle gerçekleşen imza törenine İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve KESOB Başkanı Dursun Ergin, KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve İŞGEM Müdürü Burak Livan ile birlikte işletmeciler katıldı.

"İşletmelerimize yönelik desteklerimizi 2 koldan yürütüyoruz"

Verilen destekler hakkında bilgilendirmede bulunan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç; "2021 yılında Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı adı altında bir teknik destek programımızı hayata geçirdik. Bu program ilk defa özel sektöre açıldı. Bizde ilk uygulamasını sizlerle gerçekleştiriyoruz. Kalkınma Ajansı olarak işletmelere yönelik desteklerimizi 2 koldan yürütüyoruz. Öncellikle mevcut yatırımları attırabilmek adına ön fizibilite raporları, pazar araştırmaları, yatırım, promosyon ve tanıtım çalışmaları gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan da mevcut işletmelerimizi de daha rekabetçi koşullara erişebilmesi için onları Yönetim Danışmanlığı başlığı altında geliştirmek üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bunun içerisinde üretim, yönetim, pazarlama, ihracat gibi birçok başlıkta daha rekabetçi koşullara ulaşmak ve daha fazla sektörde ilerleyebilmeleri, güçlü yapılar kurabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Teknik Destek Programımız Ocak ayında açmıştık. İlk başvuruları Şubat sonuna doğru aldık. Bugünde bize başvuru yapan Kastamonu İŞGEM'deki 6 firmamızın tamamında projeleri başarılı olarak geçti. Onlarla sözleşme imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

"İŞGEM firmaları yaklaşık 25 milyon ciroya ulaştı"

Kastamonu'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosunun 25 milyon liraya ulaştığını söyleyen İŞGEM Müdürü Burak Livan ise; "3 firmamız dijital pazarlama, 1 firmamız ihracata hazırlık, 1 firmamız kurumsal dönüşüm ve 1 firmamız da belgelendirme danışmanlığı noktasında destek almaya hak kazandılar. Bu program kapsamında konusunda uzman danışmanlarımız gelecekler ve firmalarımızla çalışacaklar. Umarım firmalarımız için hayırlı olur. Daha da büyüdüklerini görürüz. Kastamonu ekonomisine İŞGEM olarak büyük bir katkı sağlıyoruz. Burada biz dışarıya ürün sattığımız için Kastamonu ekonomisine girdi sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kastamonu İŞGEM firmaları yaklaşık 25 milyon ciroya ulaştı. Bu da direk Kastamonu içerisinde harcanan bir para oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz. Umarım bu projeler kapsamında daha da başarılı hedeflere ulaşmış işletmelere kavuşuruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KUZKA Genel Sekreteri Genç, KOSGEB Müdürü Erol, KESOB Başkanı Ergin ve İŞGEM Müdürü Livan, projeleri kabul edilen firmaları ziyaret etti. Ziyarette firmaların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Genç, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak firma temsilcileriyle protokol imzaladı.

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı

Dursun Ergin, Serkan Genç, Kastamonu, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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