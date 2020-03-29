İŞGEM Genel Müdürü Narin'den sahte dezenfektan uyarısı - Son Dakika

İŞGEM Genel Müdürü Narin'den sahte dezenfektan uyarısı

DİYARBAKIR - İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, sahte el dezenfektanı konusundan vatandaşları uyararak, el hijyeni için kullanılan dezenfektanların sahtesini ve gerçeğini kamera karşısında uygulamalı olarak gösterdi. Sahte el dezenfektanı alev almazken, gerçek el dezenfektanının ise alev aldığı görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs için alınan önlemler artarken, kolonya ve el dezenfektanına talep arttı. Elde hijyeni sağlamak için dezenfektan ve kolonyaya talebin artması, fırsatçıları da ürünleri sahtesine yapmaya yöneltti. İŞGEM Genel Müdürü ve iş sağlığı güveliği uzmanı Mehmet Narin, korona virüs fırsatçılığı konusunda vatandaşları sahte ve gerçek dezenfektanları nasıl ayırt edebileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Hakiki el dezenfektanı kağıda döküldüğünde çakmak yardımı ile tutuştuğu görülürken sahtesinin ise tutuşmadığı görüldü.

"Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ürünleri almayan"

Vatandaşların paniğinden istifade eden fırsatçıların sahte ürünler ürettiğinde dikkat çeken Narin, "Fırsatçılar vatandaşların hijyen sağlaması adına gerek evlerinde temizlik için gerekse de el hijyeni için aldığı ve içerisinde çeşitli temizlik ile kanserojen maddeleri gibi ürünler merdiven altı dediğimiz yerlerde üretilip piyasaya sürdüğünü gördük. Hal böyle olunca vatandaşlar dezenfektan aldığını düşünürken aslında kanserojen madde almış oluyor. Bizler de bu mağduriyetlerin yaşanmaması adına el hijyeni için kullanılan dezenfektanların nasıl olabileceğini kamera karşısında uygulamalı olarak göstermek istedik. Vatandaşlarımız alkol bazlı olan doğru dezenfektanı ile sahtesini ayırt edebiliyoruz. Vatandaşlara uyarım lütfen Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ürünleri almasınlar" dedi.

Sahtesi yanmadı, gerçeği yandı

Yapılan açıklamanın ardından Narin, elde hijyen sağlaması için vatandaşların aldığı sahte ve gerçek dezenfektanları ayırabilmesi için iki farklı ürünü farklı bardaklara doldurarak bir kağıt yardımı ile gösterdi. Kamara karşısında yapılan uygulamada iki farklı el dezenfektanı bardağa dolduran Narin, her iki bardakta bulunan dezenfektanları küçük bir kağıt dezenfektana batırarak ateşe verdi. Sahte el dezenfektanı yanmazken gerçek dezenfektanının ise alev aldığı görüldü.