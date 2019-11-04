İshak Paşa'nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası oldu

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Turgay Yazıcı, İshakpaşa Hazretlerinin Yunanistan'ın Selanik şehrinde yaptırdığı Alaca İmaret Camii içerisinde sanat galerisi adı altında pornografik eserlerin sergilendiğini söyledi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İshakpaşa Camii imam hatibi ve Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Memiş, "Bir ibadethane hiçbir zaman böyle nahoş görüntülere, faaliyetlere merkezlik etmemeli. Selanik Alaca İmaret Camii'nin sanat galerisi olarak kullanılması, daha önceki süreçte atıl bir durumda olduğu için içerisinde alkol alınması ve pornografik ifadelerin mekanı hale gelmesi bizler son derece üzmektedir" diye konuştu.



Konu hakkında TİKA ile görüştüklerini ifade eden Turgay Yazıcı, bu sıkıntının giderilmesi için herkesin desteine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Turgay Yazıcı, İshak Paşa hakkında konunun uzmanları ile çalıştay yapmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taban'dan da destek beklediklerini ifade etti. Turgay Yazıcı, "Bildiğiniz üzere Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, 'Abdülhamid Han' adı altında kurulan ilk dernektir. Bu topraklarda emperyalizme dur diyen ilk önemli şahsiyettir Sultan Abdülhamid. Bizler vatanını, milletini, maneviyatını her şeyin üzerinde gören bir neslin yetişmesi için mücadele etmekteyiz. Bu vesile ile birçok projemiz ve birçok seminer vermekteyiz" dedi.



Alaca İmaret Camii'nin pornografik görüntülere sahne olduğunu belirten Yazıcı, "Bu konuda ben ve arkadaşlarım takriben 1 ay önce önemli görüşmeler yaptık. Öncelikle Beştepe'de külliyede bir dizi görüşme yaptık bu konu ile alakalı. TİKA ile bir görüştük. Bildiğiniz üzere İnegöl'de İshakpaşa Camii, Selanik'te Alaca İmaret Camii aynı dönemde Fatih Sultan Mehmed Han'ın komutanı, vezir-i azamı, Anadolu beylerbeyi İnegöllü İshak Paşa tarafından yapıldı. Önce İnegöl'de İshakpaşa Camii, sonra da Selanik'te Alaca İmaret Camii yapıldı. Bu cami şu anda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. 1978 lılında ufak bir restorasyon çalışması olmuş ve şu anda camide herhangi bir restorasyon çalışması yok. İşin en kötü olan tarafı, bu camide sanat adı altında eserler ve pornografik görüntüler sergileniyor. Aslında bu mesele sadece Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği'nin değil, İnegöl'deki tüm STK'ların ve ilçe halkının toplu dayanışması ile beraber halledilebilir" dedi. - BURSA