İshak Paşa Sarayı 2018'i Rekorla Kapattı

SITKI YILDIZ/ HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı , son dört yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Doğu Anadolu Bölgesi 'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığının çevre düzenlemesi projesi ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirmesi yapılan Doğubayazıt Belediyesinin çalışmalarıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor."Medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen bölgede Lale Devri 'nde inşa edilen ve Topkapı'dan sonra ülkedeki en büyük saray olan, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı, özellikle son yıllarda bölgede sağlanan huzur ortamının da etkisiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de turistlerin akınına uğrayan İshak Paşa Sarayı, kar örtüsü içerisindeki güzellik ve zarafetiyle ziyaretçilerine bu mevsimde de adeta görsel bir şölen sunuyor.Saray 2018'de 121 bin 94 ziyaretçi ağırladıHeybeti ve güzelliğiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, bu özellikleriyle 2018 yılında turist rekorunu da kırdı.2014 yılında 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan, ardından bölgedeki olumsuzluklar nedeniyle ziyaretçi sayısı 2015'te 44 bin 603'e gerileyen İshak Paşa Sarayı, tüm çalışmalara rağmen 2016 yılında ancak 57 bin 175 kişi ağırlayabildi. Gerek bölgede sağlanan huzur, gerekse yapılan yatırımlarla tekrar eski günlerine dönmenin sinyalini veren İshak Paşa Sarayı, 2017 yılında 92 bin 830 turist sayısı ile 2014 yılı seviyelerine çıkabildi. 2018 yılında ise önemli bir çaba sergilenmesi ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere bir dizi çalışmaya tabi tutulan saray, 121 bin 94 yerli ve yabancı turist ağırlamayı başardı."500 yıl önce kullanılan kalorifer sistemi ilgi çekiyor"Turizm acentesi sahibi ve rehber Mehmet Çeven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saraya her geçen gün artan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.Sarayın en fazla yerli turistler tarafından ziyaret edildiğini ancak sarayı gezmeye yabancı turistlerin daha fazla zaman ayırdığını anlatan Çeven, şöyle konuştu:"Normalde yerli turist sarayın içerisine girdiği zaman 1-1,5 saat girip çıkıyor ama yurt dışından gelen turistler gördükleri karşısında 4-5 saate yakın zamanını buraya veriyor. Genelde sarayda yabancı turistlerin ilgisini çeken burada ilk kalorifer sisteminin kullanılması. 500 yıl önce sarayda kalorifer sistemi kurulmuş. Aslında dünyada birçok saray var ama burada bu sistemin kullanılması onların çok ilgisini çekiyor. Ayrıca rakım olarak da ilgi çekiyor saray. Şu an 2200 rakımdayız ve sarayın gerek bulunduğu konumu, gerek kalorifer sistemini gördükten sonra tekrar arkadaşıyla gelmek isteyen turistler oluyor."İzmirli öğrenciler saraya hayran kaldıİzmir Ege Üniversitesinden Van 'a geziye gelen 17 kişilik kafile de bölgenin önemli eserlerinden biri olan sarayı görmek için Doğubayazıt ilçesine geldi. Sarayı gezerek rehberler eşliğinde tarihi hakkında daha fazla bilgi alan öğrenciler, sarayın görkemi ve güzelliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.Üniversite öğrencisi Serdar Çelik, sarayı daha küçük bir yapı olarak düşündüğünü ancak gördüğü manzara karşısında mutlu olduğunu ifade etti. Çelik, "Sadece Van'a geldik ama İshak Paşa Sarayı'nı görmek için de buraya geldik. Bizim milli kültürümüz bu. Sahip çıkmalı, görmeliyiz burayı. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.Ege Üniversitesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan Ilgın Şentürk de sarayı çok güzel bulduğunu belirterek "Bence daha fazla öne çıkarılmalı. Buraya Ağrı merkezden servisler kaldırılmalı bence. Buraya gelmeden önce sarayın sadece manzarası hakkında bir fikrimiz vardı ama kesinlikle bu kadar güzel bir mimari beklemiyorduk." dedi.