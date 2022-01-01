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İshak Paşa Sarayı geceleri "ışık" saçıyor - Son Dakika

İshak Paşa Sarayı geceleri "ışık" saçıyor

01.01.2022 19:35
İshak Paşa Sarayı geceleri "ışık" saçıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm yerleri arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yenilenen aydınlatma sistemiyle geceleri ışıl ışıl oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm yerleri arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yenilenen aydınlatma sistemiyle geceleri ışıl ışıl oluyor.

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Eşsiz mimarisiyle görenleri cezbeden tarihi saray, kışın da çevresini kaplayan kar örtüsüyle ilgi odağı haline geldi.

Aydınlatma sistemi bir süre arızalı olan saray için Ağrı Valisi Osman Varol'un talimatları doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Sarayda çalışma yapan ekipler, aydınlatma sistemini yeniledi. Çevresi 30 projektör ile aydınlanan sarayın zeminine 25 yer aydınlatma lambası ve 25 iç tavan ampulleri takılmasının ardından çalışmalar tamamlandı.

Saray, yeni aydınlatma sistemiyle gecelere renk kattı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, ilçenin yüksek noktalarından sarayın fotoğrafını çekiyor.

Tarihi saray, gece Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Ziyaretçilerden Yasin Aslan, AA muhabirine, İshak Paşa Sarayı'nın geceleri de göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Sarayın oldukça heybetli olduğunu belirten Aslan, "Bir süredir ışıkları kapalı olan İshak Paşa Sarayı, yapılan çalışmaların ardından daha güzel bir ışıklandırmaya sahip oldu. Gündüzleri çok sayıda kişi burayı ziyaret ediyor ama ışıkların gece kapalı olmasından dolayı ziyaretçi gelmiyordu. Aydınlatma sistemiyle artık geceleri de insanlar bu görkemli yapıyı görecek. Işıkların yapılmasıyla çok güzel bir görüntü gözler önüne seriliyor." diye konuştu.

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Doğu Anadolu Bölgesi, İshak Paşa Sarayı, Saray, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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