İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

6 saat önce

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı tarihi açıdan önemli bir yere sahip olmasından dolayı yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından getirilen yasaklarla birlikte sessizliğe bürünen İshak Paşa Sarayı'nın 30 Mart tarihine kadar ziyaretçilere kapalı olacağı bildirildi.

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Ağrı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:56 Kaynak: İHA

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