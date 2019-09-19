Son Dakika Haberleri: İshak Paşa Sarayı'na 11 milyonluk dev yatırım
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İshak Paşa Sarayı'na 11 milyonluk dev yatırım

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın göz bebeği olan İshak Paşa Sarayı'na 11 milyonluk yatırımla çevre düzenlemesi yapıldığını ve aktardı.

İshak Paşa Sarayı'na 11 milyonluk dev yatırım, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın göz bebeği olan İshak Paşa Sarayı'na 11 milyonluk yatırımla çevre düzenlemesi yapıldığını ve aktardı.


Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi İshak Paşa Sarayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Çelebi, yapılan 11 milyonluk yatırımla yapılan çalışmalar sona erdiğinde İshak Paşa Sarayı'nda park alanı, restoranlar, kafeteryalar, satış mağazaları ve otopark yer alacak.


Çelebi yaptığı açıklamada hükümetin İshak Paşa Sarayı için 11 milyon 681 lira ödenek ayırdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:


"2018 yılında 121 bin 94 ziyaretçisi ile son 4 yılın ziyaretçi rekorunu kıran, Ağrı'mızın göz bebeği İshak Paşa Sarayının daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda sarayın görüntüsünü bozan yapıların yıkılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca hükümetimizin 11 milyon 681 bin TL ödenek ayırdığı çevre düzenlemesi işinde de son çalışmalar yürütülüyor. Park alanı, restoran, kafeterya ve satış mağazalarının tamamlanması ile birlikte İshak Paşa Sarayında ziyaretçi sayısında önemli artış meydana gelecek." - AĞRI

İshak Paşa Sarayı, Ekrem Çelebi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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