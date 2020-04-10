İshak Paşa Sarayı yıllar sonra sessizliğe büründü - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı, korona virüs tedbirleri kapsamında yıllar sonra kapılarını ziyaretçilere kapattı.



Doğubayazıt ilçesinde bulunan bin 900 rakımlı bir tepeye kurulu olan, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle bölgenin önemli yapılarından biri olarak bilinen İshak Paşa Sarayı, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yıllar sonra kapılarını kapattı.



UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan İshak Paşa Sarayı, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından getirilen yasaklarla birlikte sessizliğe büründü. - AĞRI