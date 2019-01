İshak Taşçı: "Hemşehrilerimin Hizmetindeyim"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, aynı heyecanla görevlerine devam ettiklerini belirterek, "Görev süremin son gününe kadar, ilk günkü aşkla, Atakumlu hemşehrilerimin hizmetindeyim" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, görev sürecindeki son güne kadar devam eden projelerin başında olacağını belirterek, "Verdiğim sözün arkasındayım. Başkanlık koltuğundaki son günüme kadar, Atakumlu hemşehrilerim için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğim" diye konuştu.



Atakum ilçesinde son dönemin önemli projelerle ve kapsamlı çalışmalarla geçtiğini söyleyen İshak Taşçı, "Yapılamayanların yapıldığı, birbirinden önemli projelerin hayata geçirildiği ve rekor nitelikteki çalışmaların gerçekleştirildiği bir dönem geçirdik. Hayata geçirdiğimiz projelere ek olarak, devam eden projelerimiz de var. Şimdi bu projelerimize yoğunlaşarak, söz verdiğimiz gibi kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar verdiğim her sözün arkasında oldum. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Atakumlu hemşehrilerimizin bana duyduğu güveni boşa çıkartmamak için, başkanlık koltuğumdaki son günüme kadar Atakumlu hemşehrilerimin hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.



Hayatın her alanında, her kesimden Atakumluyu yakından ilgilendiren projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Taşçı, "Sağlıktan eğitime, sosyal ve kültürel yaşamdan rutin belediyecilik çalışmalarına, istihdam odaklı projelerden, sportif alanlara kadar, farklı başlıklar altında 87 proje, Atakumlu hemşehrilerimizle buluştu. Önümüzdeki bu kısa süreci de aynı hizmet aşkı içerisinde değerlendireceğiz. 4,5 yılda Karadeniz Bölgesi'nin en yaşanılabilir ilçesi haline gelen Atakum ilçesi için çalışmaya, ilk günkü aşkla devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

