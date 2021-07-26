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İshakpaşa Bölgesinde Eksikler Gideriliyor - Son Dakika

İshakpaşa Bölgesinde Eksikler Gideriliyor

26.07.2021 13:53
İshakpaşa Bölgesinde Eksikler Gideriliyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, İshakpaşa Camii bölgesinde lavabo ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması için çalışmalara başladı.

Eski lavaboların olduğu bina yıkılırken, yerine 2 katlı İnegöl'ün eski evlerine ithafen cumbalı şekilde bir bina yapılacak.

İshakpaşa Camisi bölgesinde bulunan eksiklerin giderilmesi için İnegöl Belediyesi çalışmalara başladı. Lavabolar ile bayan abdest alma yeri sorununun çözüme kavuşturulması için çarşı bölgesinde bulunan eski lavaboların yer aldığı binanın kamulaştırması Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Burada yeni bir yapı içerisinde bay bayan lavabolar ile abdesthane inşa edilecek.

Eski lavaboların bulunduğu yerde yapılan incelemeler sonucunda tuvaletlerin altyapı olarak sıkıntılı olması ve kapalı abdesthane ihtiyacı zaruri olduğundan, bu yapının yıkılmasına karar verildi. Aynı yerde iki kattan oluşan yeni bir yapı yükselecek. Zemin katta 1 adet işyeri, 7 erkek ve 2 bayan olmak üzere 9 adet umumi tuvalet yer alacak. Yeni planlanan projede zemin kat umumi hela, 1. kat ise işyeri olarak tasarlandı. Zemin katta 8 bay, 2 bayan hela, 5 bay- 2 bayan abdest alma yeri ile bebek bakım nişi bulunacak. Tek yola cepheli olarak inşa edilecek binanın cephesinde İnegöl'ün eski evlerine ithafen cumba şeklinde iki adet çıkma yapılacak. Ayrıca İshakpaşa Camisinin taş dokusu baz alınarak geçmişe dönük bir hava yakalamak amacı ile Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın eserlerinde çokça kullandığı kufeki taşı ile kaplaması yapılması planlanıyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELEDİ

Bölgede hafta sonu itibariyle eski binanın yıkım çalışmaları İnegöl Belediyesi tarafından başlatıldı. Bugün yıkımın bitmesi ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından çalışma hakkında açıklama yapan Başkan Alper Taban "Şehrimizin tarihi lokasyonlarından biri olan İshakpaşa Camii bölgesindeyiz. Burada ecdadımızın yapmış olduğu külliye mantığında eserler var, camimiz var, medresemiz var, hemen yanında çarşımız var… Emeği geçen tüm büyüklerimizi, hizmet edenleri burada bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Yeni bina yapımı öncesi eski binanın yıkımının hafta sonu başladığını hatırlatan Taban, "İshakpaşa avlumuzun hemen yanında bulunan, özellikle burada çarşı esnafımız, camii cemaatimiz, bu bölgedeki bütün vatandaşlarımız ya da buraları gezip görmek için gelenlerin kullanmış olduğu lavabolarımızın olduğu eskimiş binayı hafta sonu içerisinde tatil olduğu günlerde yıkarak yeni binanın inşaat faaliyetlerini başlattık. Burada biliyorsunuz hemen lavaboların yanında küçük dükkanlar vardı. Bu dükkanları da buraya katarak çalışmayı başlamış olduk. Burada iki katta toplamda 200 metrekarelik bir inşaat alanı olacak ve hanımefendilerin, beyefendilerin abdest alabileceği, kullanabileceği mekan oluşmuş olacak. Üst tarafında yine iki adet iş yeri bulunacak" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alper Taban, İnşaat, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İshakpaşa Bölgesinde Eksikler Gideriliyor - Son Dakika


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