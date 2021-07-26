Üye Girişi
İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor - Son Dakika

İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor

26.07.2021 14:11
İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, İshakpaşa Camii bölgesinde lavabo ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması için çalışmalara başladı.

İnegöl Belediyesi, İshakpaşa Camii bölgesinde lavabo ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması için çalışmalara başladı. Eski lavaboların olduğu bina yıkılırken, yerine 2 katlı İnegöl'ün eski evlerini hatırlatan cumbalı bir bina yapılacak.

İshakpaşa Camii bölgesinde eksiklerin giderilmesi için İnegöl Belediyesi çalışmalara başladı. Lavabolar ile kadın abdest alma yeri meselesinin çözümü için çarşı bölgesinde bulunan eski lavaboların yer aldığı bina Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edildi. Burada yeni bir yapı içerisinde lavabolar ile abdesthane inşa edilecek. Aynı yerde iki kattan oluşan yeni bir yapı yükselecek. Zemin katta 1 adet işyeri, 7 erkek ve 2 bayan olmak üzere 9 adet umumi hela yer alacak. Yeni planlanan projede zemin kat umumi hela, 1. kat ise iş yeri olarak tasarlandı. Zemin katta 8 bay, 2 bayan hela, 5 bay- 2 kadın abdest alma yeri ile bebek bakım nişi bulunacak. Tek yola cepheli olarak inşa edilecek binanın cephesinde İnegöl'ün eski evlerini hatırlatan cumba şeklinde iki adet çıkma yapılacak. Ayrıca İshakpaşa Camiinin taş dokusu esas alınarak geçmişe dönük bir hava yakalamak maksadı ile Mimar Sinan'ın eserlerinde çokça kullandığı küfeki taşı kaplaması yapılması planlanıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından çalışma hakkında açıklama yapan Alper Taban, "Şehrimizin tarihi mevkilerinden biri olan İshakpaşa Camii külliye mantığında inşa edilmiş bir eser. Camimiz, medresemiz, hemen yanında çarşımız var. Lavabolarımızın olduğu eskimiş binayı hafta sonu içerisinde tatil olduğu günlerde yıkarak yeni binanın inşaat faaliyetlerini başlattık. Burada biliyorsunuz hemen lavaboların yanında küçük dükkanlar vardı. Bu dükkanları da buraya katarak çalışmayı başlamış olduk. Burada iki katta toplam 200 metrekarelik bir inşaat alanı olacak ve kadın ve erkeklerin abdest alabileceği, kullanabileceği mekan oluşmuş olacak. Üst tarafında yine iki adet iş yeri bulunacak" diye konuştu. - BURSA

İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor
İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, İstimlak, İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım 14:34 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü 13:13 Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı 13:04 Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor 12:58 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Son Dakika Haberleri
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:25 Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
13:51 Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı
13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım
13:33 Bu sistemle Almanya'da küme düşmüştü! Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye aynı sistemi ezberletiyor
13:28 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış
13:08 Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı
12:57 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:26
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış         
13:17
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 14:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement