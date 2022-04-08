IShowSpeed Riot tarafından banlandı - Son Dakika
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IShowSpeed Riot tarafından banlandı

11.04.2022 08:48

IShowSpeed, daha önce Twitch tarafından da kalıcı olarak banlanmıştı.

YouTube'da yaklaşık 7 milyon abonesi olan Darren "IShowSpeed" Watkins, Aralık 2021'de Twitch tarafından, cinsiyetçi söylemleri nedeni ile kalıcı olarak banlanmıştı. YouTube üzerinden yayınlarına devam eden Speed, Riot tarafından da kalıcı olarak banlandı.

Yayını sırasında kendine laf edilmesinin ardından toksik tavırlar sergilemeye başlayan Speed, takımındaki kadın oyunculardan birinin konuşmasının üstüne hakaret etmeye ve cinsiyetçi söylemlerde bulunmaya başladı: "Oyundan çık ve kocanın bulaşıklarını yıka".

Sosyal medyada Speed'in yayınından bir klip paylaşan Jake Lucky, şunları söyledi: "VALORANT lobilerinin neden bu kadar inanılmaz derecede toksik olduğunu şimdi anlıyorum. YouTube'un en popüler yayıncılarından IShowSpeed, böyle saçma sapan şeyler söylüyor ve bu sadece övgü ve kahkahalar ile karşılanıyor"

Jake Lucky'nin Tweet'ine yanıt veren VALORANT geliştiricisi Sara "npcSara" Dadafshar, yayıncının tüm Riot oyunlarından kalıcı olarak banlandığını duyurdu:

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Bu çok kötü bir davranış ve topluluğumuzda böyle oyuncuların bulunmasını istemiyoruz. Oyuncuyu VALORANT'tan ve tüm Riot Games oyunlarından kalıcı olarak banladım. Bu konuya dikkat çektiğin için teşekkürler. VAL'i daha güvenli hale getirebilmemiz için lütfen bu tür şeylere dikkat çekmeye ve bildirmeye devam edin.

Olayın ardından IShowSpeed Twitter üzerinden açıklama yaptı:

Yayıncı açıklamasında paylaşılan klibin aylar öncesinden olduğunu ve o zamandan bu zamana kişisel olarak değiştiğini iddia etti -ancak bu tabii ki geçmişte yapmış olsa da eylemlerini haklı çıkarmıyor:

"Şu anda çok paylaşılan bir klip var, VALORANT oynarken bir kızla tartışıyorum. İyi bir gün geçirmiyordum. Çok sayıda ırkçı metin okuma bağışı alıyordum, ancak bu bir bahane değil. Hatalıyım. Kendimi haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Bu durumda bütün suç bende. Ben daha gencim, yaşadığım her durumda büyüyor ve değişiyorum. Klipteki insan ben değilim artık. O kızdan özür dilerim -eğer bana söylemek istediği bir şey varsa onu dinlemeyi çok isterim."

Olayın ardından YouTube Küresel Oyun İçeril Üreticileri Başkanı Lester Chen de durumun inceleneceğini belirtti.

IShowSpeed Riot tarafından banlandı
Kaynak: EsporGazetesi.com
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SON DAKİKA: IShowSpeed Riot tarafından banlandı - Son Dakika
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