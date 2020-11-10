İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı - Son Dakika

İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı

10.11.2020 12:19
İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı, System.String[]

ANTALYA'da, işinin bozulduğunu ve eşi tarafından terk edildiğini söyleyen E.T. (40), 4 katlı binanın terasına çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

ANTALYA'da, işinin bozulduğunu ve eşi tarafından terk edildiğini söyleyen E.T. (40), 4 katlı binanın terasına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. E.T., ikna edilmesinin ardından çatıdan inince kendisini bekleyen annesine sarılıp, gözyaşı döktü. Anne S.K., "Niye böyle yapıyorsun oğlum, ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" diyerek ağladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi bulunan 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İşinin bozulduğunu ve bu süreçte eşinin 2 çocuğunu da alarak, evi terk ettiğini söyleyen E.T., çıktığı terasta intihara kalkıştı. Elinde maket bıçağı da olan E.T.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polis, maket bıçağını boynuna dayayan E.T.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı. Bu sırada olay yerine gelen anne S.K. ise gözyaşı dökmeye başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmasının ardından E.T., çatıdan indirildi. Aşağıda kendisini bekleyen annesinin yanına giden E.T., sarılıp, ağladı. Oğlu ile beraber gözyaşı döken S.K. ise "Neden böyle yapıyorsun oğlum, benim ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" dedi. Anne- oğul, polis merkezine götürüldü.


İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı
İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı
İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı
İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı
İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı

İntihar, Polis, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşi bozulup, eşi terk edince intihara kalkıştı - Son Dakika


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