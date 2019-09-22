Son Dakika Haberleri: İşi çıkarsa, 'şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor
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İşi çıkarsa, 'şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor

17 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çiftçi Remzi Yaman, yol kenarında sattığı ürünlerin başında duramadığı zaman 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor.

İşi çıkarsa, 'şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çiftçi Remzi Yaman, yol kenarında sattığı ürünlerin başında duramadığı zaman 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor. Yaman bu hareketi uzun zamandır yaptığını belirterek, "Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz" dedi.

Körfez'de oturan Remzi Yaman, kendi bahçesinde yetiştirdiği mahsulleri yol kenarında park ettiği aracının yanına dizerek satıyor. Kimi zaman işi çıkan Yaman, durum böyle olunca 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' notunu ürünlerin üzerine koyup, mahsulleri başıboş bırakıyor. Nota telefon numarasını da yazan Yaman, "Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Vatandaşlardan geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz. Gerisi halledilir. Ben işim çıktığında tezgaha bakacak birilerini aramam. Not düşerim işimi halleder tekrar tezgahıma gelirim" dedi.

'YILLARDIR BÖYLE ÇALIŞIYORUM'

Eskiden çay ocağı da işlettiğini ifade eden Remzi Yaman, "Biz yıllardır bu şekilde hizmet ediyoruz. Eskiden Yarımca'da çay ocağımız vardı. İşimiz çıkar giderdik. 'Bu demlikte çay var' notunu bırakırdık. İşimiz bitince geldiğimizde kasamız para dolu olurdu. İnsanların içinde vicdan var" diye konuştu.

Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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