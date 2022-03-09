İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret - Son Dakika
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İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret

09.03.2022 00:10

İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret Sivas'ta bir grup kuaför ve güzellik uzmanı kadın, Doç. Dr. İlkay Noyan Yalman öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile işçi kadınları ziyaret edip el güzellikleri için krem hediye ettiler.

İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret

SİVAS - Sivas'ta bir grup kuaför ve güzellik uzmanı kadın, Doç. Dr. İlkay Noyan Yalman öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile işçi kadınları ziyaret edip el güzellikleri için krem hediye ettiler.

Sivas'ta sağlıklı ve bakımlı olmanın kadın gücünün en önemli etkeni olduğunu düşünen bir grup kuaför ve güzellik uzmanı kadın, Doç. Dr. İlkay Noyan Yalman öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadılar günü dolayısı ile ilginç bir çalışmaya imza attı. Yalman ve beraberindeki kadınlar, Sivas'ta sanayi kuruluşlarında el emeği ve beden gücü ile çalışarak geçimlerini sağlayan kadınları ziyaret etti. Çalışan kadınlara, "Sizin elleriniz bizim için kıymetli denilerek" el kremi hediye edildi.

İlk ziyareti, Sivas'ta Sanayi çarşısının tek kadın esnafı olan 28 yaşındaki Metal Tasarım Ustası Zehra Özkaynakçı'ya yaptılar. Özkaynakçı ile sohbet eden kadınlar ona el kremi hediye etti.

Özkaynakçı yaptığı açıklamada güzellik uzmanı kadınların ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirip teşekkür etti. Genç kadın açıklamasında kadınların istediğinde her şeyi başarabileceklerini belirtip, "Yete ki üretmek istesinler" dedi.

Doç. Dr. İlkay Noyan Yalman ise burada yaptığı açıklamada, "Kadın dayanışmasının önemini vurgulamak adına ziyaretlerimize Zehra hanımdan başladık. Kendisi demir kaynakçısı. 27 yaşında ve güzel ürünler üretiyor. Kadının gücünün ve güzelliğinin farkındayız. Herkesin de farkında olmasını istiyoruz. Toplumda kadına gereken önemin ve değerin verilmesini istiyoruz." dedi.

Güzellik Uzmanı Kadınlar daha sonra ziyaretlerini Organize Sanayi Bölgesi'nde ki fabrikalarda sürdürdü.

İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret
İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret
İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret

YORUMLAR
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8 mart, Kuaför, Sivas, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşi güzellik olan kadınlardan işçi kadınlara ziyaret - Son Dakika


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