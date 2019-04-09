“Isı yalıtımıyla 5 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz”
37 dakika önce
İMSİAD Bursa inşaat sektörünün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.
İMSİAD Bursa
inşaat sektörünün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14
Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
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