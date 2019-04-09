Son Dakika Haberleri: “Isı yalıtımıyla 5 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz”

“Isı yalıtımıyla 5 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz”

37 dakika önce

İMSİAD Bursa inşaat sektörünün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

“Isı yalıtımıyla 5 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz”, System.String[]
İMSİAD Bursa inşaat sektörünün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 

Bursa, Ekonomi
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