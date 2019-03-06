Son Dakika Haberleri: Isı yalıtımıyla her yıl 4 milyar dolar tasarruf

Isı yalıtımıyla her yıl 4 milyar dolar tasarruf

1 saat önce

Cari açığın düşürülmesi noktasında enerji tasarrufunun önem taşıdığına işaret eden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye genelindeki 23 milyon konutun 16 milyonuna ısı yalıtımı uygulanması halinde her yıl 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini bildirdi.

Isı yalıtımıyla her yıl 4 milyar dolar tasarruf , System.String[]
Cari açığın düşürülmesi noktasında enerji tasarrufunun önem taşıdığına işaret eden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye genelindeki 23 milyon konutun 16 milyonuna ısı yalıtımı uygulanması halinde her yıl 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:05 

Türkiye, Emre Alkin, CEO, Ekonomi
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