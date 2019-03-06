Isı yalıtımıyla her yıl 4 milyar dolar tasarruf

Cari açığın düşürülmesi noktasında enerji tasarrufunun önem taşıdığına işaret eden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye genelindeki 23 milyon konutun 16 milyonuna ısı yalıtımı uygulanması halinde her yıl 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini bildirdi.

Cari açığın düşürülmesi noktasında enerji tasarrufunun önem taşıdığına işaret eden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye genelindeki 23 milyon konutun 16 milyonuna ısı yalıtımı uygulanması halinde her yıl 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini bildirdi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı