Isiah Umipig, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te!

Umipig, Denizli yönetiminin kendisine gönderdiği sözleşmeyi imzaladı.

Son 2 sezonu ülkemizde geçiren 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Manisa'da 19.4 sayı, 2.3 ribaund, 5 asist ortalamalarıyla oynayıp takımın en skorer ismi oldu.

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