İSİB, 2021'in ilk sanal heyet organizasyonunu Özbekistan'a yapıyor

İSİB'den yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Sanal Heyet organizasyonuna Türkiye'den 20 firma katılacak.

Sanal heyet organizasyonuna katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile heyete iştirak edecek.

Özbekistan Sanal Heyet Organizasyonu, 25 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Levent Aydın ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayacak.

26-27-28 Ocak tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantılar 40'ar dakika olarak planlanıyor. Zoom programı üzerinden yapılacak görüşmelerde firmaların minimum 8-10 iş görüşmesi gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2020 yılında gerçekleştirilen Kazakistan, Katar, Ukrayna ve Kolombiya sanal heyet organizasyonları ile ihracatçıların salgın döneminde ticaretlerine değer kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İSİB olarak 2020 yılının eylül ayında başladığımız sanal ticari heyet organizasyonlarına 2021 yılında da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İhracatçılarımız şu ana kadar 600'ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirildi ve üye firmalarımız ihracata dönüşecek birçok bağlantı sağladı. 2021 yılına Özbekistan ile başlıyoruz. Her sene yaklaşık 1,8 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar.

Türk iklimlendirme sektörü, şu anda Özbekistan'ın iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8'ini karşılıyor. Özbekistan'da tüm ürün gruplarında pazar payımızı artırmak istiyoruz. İkili iş görüşmelerine katılımın maksimum düzeyde olması için Türk firmalarının talep ettiği sektörlerden bütün firmaları davet ettik. Dijital medya, yazılı basın ve diğer tanıtım mecralarında reklam faaliyetleri yürütüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz."