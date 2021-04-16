İSİB'den Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile ürün arama motoru

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), üye kuruluşlarının ihracat potansiyelini artırmak ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) ve www.isib.org.tr web sitesinde yeni bir ürün arama motoru oluşturdu

Birlikten yapılan açıklamaya göre, iki platformun tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen online üye toplantısına İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ve 300'ü aşkın şirket sahibi ve profesyonel katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şanal küreselleşen dünya düzeninin ticari alana en büyük etkilerinden birinin hiper rekabet olduğunu belirterek salgı sürecinin bu rekabeti daha da artırdığını ifade etti.

İSİB'in değişen koşullara hızlıca uyum sağladığını ve sektörün gücünü koruyarak dünya ticaretinden alınan payı yükseltmeye önem verdiklerini kaydeden Şanal, "Gerçekleştirdiğimiz dijital ticaret heyet organizasyonları, Youtube kanalı projesi ve diğer sosyal ağlardaki birçok projemizin yanına Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Web Sitesi Ürün Arama Motoru projelerimizi de eklemek ve hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şanal, İSİB bünyesinde kurulan ve bu ay içinde faaliyetlerine başlayacak olan DTİM'in, ihracatçı birlikleri içerisinde bir ilk olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020 yılının Eylül ayında Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'miz için İSİB bünyesine personel istihdamı sağladık ve bu personellerimiz eğitimlerini tamamladı. İSİB DTİM olarak temel amacımız İklimlendirme Sektöründe Birliğimiz bünyesinde bulunan firmaların ihracatlarının artması ve pazarlarının çeşitlendirmesine yardımcı olmaktadır. Bu noktada, hiçbir Türk firmasının ihracat bilgilerinin diğer firmalar ile paylaşılmaması yönünde önemli bir etik karar almış bulunmaktayız. Üyelerimizin ihracatını artırmak, onlara yeni müşteriler bulmak adına hazırladığımız bir diğer projemiz de ürün arama motorumuz.

İSİB olarak kurulduğumuz günden bu yana yurt dışında birçok alanda tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu tanıtım faaliyetlerinin daha da anlam kazanması için web sitemizin üyelerimize daha aktif bir şekilde fayda sağlamasını istedik. Üye firmalarımız, kurumsal kimlikleri ile beraber tüm ürün ve hizmetlerini bu platforma girecekler. Yurt dışındaki tüm reklamlarımızda yönlendirmelerimiz bu platforma yönelik olacak. Bu sayede İSİB'in reklam verdiği web sitelerinde, sponsor olduğumuz faaliyetlerde, katılım sağladığı fuarlarda ve daha birçok tanıtım mecrasında dolaylı olarak firmalarınızın tanıtımları gerçekleştirilecek."