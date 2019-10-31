IŞİD Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni liderini açıkladı
7 saat önce
IŞİD örgütü Perşembe günü yapılan açıklama ile liderleri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı. Örgütün yeni liderinin Ebui İbrahim el-Hasemi el-Kureyşi olduğu duyruldu.
IŞİD örgütü Perşembe günü yapılan açıklama ile liderleri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
Örgütün yayın organı Amak Haber Ajansı'nın ses kaydı olarak yayınladığı aıklamada Bağdadi'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) operasyonu ile öldürüldüğü ve yerine Ebu İbrahim el-Hasemi el-Kureyşi'nin geçtiği duyruldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:22
"HIV'li tıbbi malzeme 15 hastada daha kullanıldı" iddialarına ilişkin hastane sahibinden açıklama 6 yaşındaki çocuğu uykusunda bıçaklayarak öldüren kişiden ilginç ifade: Sonsuz yaşam için yaptım 8 aylık sır perdesi aralandı! Kayıp işletmeci, bağ evi bahçesinde gömülü bulundu Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm