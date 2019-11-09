Son Dakika Haberleri: IŞİD'den Musul'daki ABD üssüne roketli saldırı
Son Dakika Dünya IŞİD'den Musul'daki ABD üssüne roketli saldırı

IŞİD'den Musul'daki ABD üssüne roketli saldırı

6 saat önce

Irak ordusu, ABD'nin Musul vilayetindeki askeri hava üssüne füze fırlatanın IŞİD olduğunu ve saldırganlardan 3'ünün düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

IŞİD'den Musul'daki ABD üssüne roketli saldırı, System.String[]

Irak ordusu, ABD'nin Musul vilayetindeki askeri hava üssüne füze fırlatanın IŞİD olduğunu ve saldırganlardan 3'ünün düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.


Orduya bağlı Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne dün akşam 17 katyuşa füzesinin atılması sonrası, bölgede IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon başlatıldığı ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Musul, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 
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