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IŞİD'e yönelik operasyonlarda yerli ve yabancı uyruklu en az 100 kişi yakalandı
6 saat önce
Türkiye genelinde yılbaşı kutlamaları öncesinde IŞİD hücrelerine yönelik operasyonlarda onlarca yerli ve yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
Türkiye genelinde yılbaşı kutlamaları öncesinde IŞİD hücrelerine yönelik operasyonlarda onlarca yerli ve yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi güvenlik önlemlerini artıran birimler IŞİD ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:45
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