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IŞİD esaretinden kurtarılan Alvin 5 yıl sonra Arnavutluk'ta babasına kavuştu
6 saat önce
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün esaretinde yaşayan 11 yaşındaki Arnavut Alvin Berisha, 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuştu. Baba Berisha, oğlu Alvin'i, umutsuzluğa kapıldığı günlerden birinde eve gelen mektupla nasıl bulduğunu euronews'e anlattı.
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün esaretinde yaşayan 11 yaşındaki Arnavut Alvin Berisha, 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuştu.
Kurtarıldığı zaman yaralı ve oldukça bakımsız olduğu belirtilen Alvin şimdilerde ise oyuncaklarıyla oynayarak kendi deyimiyle 'IŞİD cehenneminin' izlerini silmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:45
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