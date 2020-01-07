IŞİD esaretinden kurtarılan Alvin 5 yıl sonra Arnavutluk'ta babasına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya IŞİD esaretinden kurtarılan Alvin 5 yıl sonra Arnavutluk'ta babasına kavuştu - Son Dakika Dünya

IŞİD esaretinden kurtarılan Alvin 5 yıl sonra Arnavutluk'ta babasına kavuştu

6 saat önce

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün esaretinde yaşayan 11 yaşındaki Arnavut Alvin Berisha, 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuştu. Baba Berisha, oğlu Alvin'i, umutsuzluğa kapıldığı günlerden birinde eve gelen mektupla nasıl bulduğunu euronews'e anlattı.

IŞİD esaretinden kurtarılan Alvin 5 yıl sonra Arnavutluk'ta babasına kavuştu, System.String[]

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün esaretinde yaşayan 11 yaşındaki Arnavut Alvin Berisha, 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuştu.


Kurtarıldığı zaman yaralı ve oldukça bakımsız olduğu belirtilen Alvin şimdilerde ise oyuncaklarıyla oynayarak kendi deyimiyle 'IŞİD cehenneminin' izlerini silmeye çalışıyor.

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Euronews, Işid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:45 
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