Işid'in Son Kalesi Baghuz Köyünden Sivillerin Tahliyesi Sürüyor
1 saat önce
Suriye'nin doğusunda IŞİD'in son kalesi olarak bilinen Baghuz köyünden sivillerin tahliyesi sürüyor.
Suriye
'nin doğusunda IŞİD'in son kalesi olarak bilinen Baghuz köyünden sivillerin tahliyesi sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:55
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