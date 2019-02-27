Son Dakika Haberleri: Işid'in Son Kalesi Baghuz Köyünden Sivillerin Tahliyesi Sürüyor

Işid'in Son Kalesi Baghuz Köyünden Sivillerin Tahliyesi Sürüyor

1 saat önce

Suriye'nin doğusunda IŞİD'in son kalesi olarak bilinen Baghuz köyünden sivillerin tahliyesi sürüyor.

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Suriye'nin doğusunda IŞİD'in son kalesi olarak bilinen Baghuz köyünden sivillerin tahliyesi sürüyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:55 

Suriye, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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