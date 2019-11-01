Son Dakika Haberleri: IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi kimdir?
Son Dakika Dünya IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi kimdir?

IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi kimdir?

6 saat önce

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit ederek örgütün başına, tüm tahminlerinin aksine Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin geçtiğini duyurdu. Örgütün yeni lideri hakkında çok az şey bilinmesi spekülasyonlara da kapı araladı.

IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi kimdir?, System.String[]

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit ederek örgütün başına tahminlerin aksine Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin geçtiğini duyurdu.


Örgütün yeni lideri hakkında çok az şey bilinmesi spekülasyonlara da kapı araladı. IŞİD'in medya organı Amaq aracılığıyla bir ses kaydı yayınlayan Kureyşi, üyelerine ve destekçilerine "Yeni halifeye biat edin" çağrısı yaptı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise "Fazla sevinmeyin" mesajı iletti. Yedi dakikalık ses kaydında IŞİD'in bir numaralı isminin kim olduğu ile ilgili net bir tablo ortaya çıkmadı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:08 
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