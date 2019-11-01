Son Dakika Haberleri: IŞİD'in yeni lideri El Kureyşi
Son Dakika Dünya IŞİD'in yeni lideri El Kureyşi

IŞİD'in yeni lideri El Kureyşi

6 saat önce

IŞİD, örgüt lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulayarak, yeni liderin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı.

IŞİD'in yeni lideri El Kureyşi, System.String[]

IŞİD, örgüt lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulayarak, yeni liderin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı.IŞİD örgütü kendi medya organlarından yayınladığı bir ses kaydı ile, yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu ilan ederek, yeni lidere tüm örgüt üyelerinin biat etmesini talep etti. Açıklamada eski lider Ebu Bekir el Bağdadi ile Bağdadi'nin potansiyel halefleri arasında gösterilen Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldükleri de doğrulandı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı açıklamada, IŞİD lideri El Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla Suriye'nin İdlib vilayetinde öldürüldüğünü duyurmuştu. Daha sonra, El Bağdadi'nin ardından örgüt liderliğini üstlenebilecek isimler arasında adı geçen IŞİD'in sözcüsü El Muhacir'in de Halep'in kuzeyindeki Cerablus kenti yakınlarında, yine bir Amerikan özel kuvvetler operasyonu ile öldürüldüğü Amerikan kaynakları tarafından açıklanmıştı.


Daha sonra yapılan DNA testi ile El Bağdadi'ye ait olduğu tescillenen ceset, Amerikan makamlarının açıklamasına göre açık denize bırakıldı.


Ebu Bekir el Bağdadi, kurucusu olduğu IŞİD örgütü ile, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta büyük bir coğrafyayı ele geçirmiş ve burada bir "Hilafet Devleti" kurduğunu duyurarak, kendini "halife" ilan etmişti. Reuters,dpa,AP/ ET,BK


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, El Bağdadi, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azil süreci resmen başlayan Trump, Bağdadi operasyonuyla kredisini artırdı
Donald Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi yakalandı 17 yaşındaki genç, mahkemede annesini öldüren babasını savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 11:47:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IŞİD'in yeni lideri El Kureyşi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]