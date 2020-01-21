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IŞİD'in yeni lideri Türkmen asıllı Abdulrahman el Mavli el Selbi mi?
6 saat önce
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian IŞİD'in yeni liderinin Abdulrahman el Mavli el Selbi olduğunu ileri sürdü.
İngiliz The Guardian gazetesi istihbarat ajanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda IŞİD'in yeni liderinin Abdulrahman el Mavli el Selbi olduğunu ileri sürdü.
Gazete, iki istihbarat servisine dayandırdığı haberde Irak Şam İslam Devleti'nin kurucularından biri olarak gösterdiği Selbi'nin dünya genelinde birçok operasyonu yönettiği ve Irak'taki Yezidi azınlığa karşı yürütülen esaretin de sorumlularından olduğunu ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:32
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