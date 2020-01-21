IŞİD'in yeni lideri Türkmen asıllı Abdulrahman el Mavli el Selbi mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya IŞİD'in yeni lideri Türkmen asıllı Abdulrahman el Mavli el Selbi mi? - Son Dakika Dünya

IŞİD'in yeni lideri Türkmen asıllı Abdulrahman el Mavli el Selbi mi?

6 saat önce

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian IŞİD'in yeni liderinin Abdulrahman el Mavli el Selbi olduğunu ileri sürdü.

IŞİD'in yeni lideri Türkmen asıllı Abdulrahman el Mavli el Selbi mi?, System.String[]

İngiliz The Guardian gazetesi istihbarat ajanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda IŞİD'in yeni liderinin Abdulrahman el Mavli el Selbi olduğunu ileri sürdü.


Gazete, iki istihbarat servisine dayandırdığı haberde Irak Şam İslam Devleti'nin kurucularından biri olarak gösterdiği Selbi'nin dünya genelinde birçok operasyonu yönettiği ve Irak'taki Yezidi azınlığa karşı yürütülen esaretin de sorumlularından olduğunu ileri sürdü.

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The Guardian Gazetesi, Işid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:32 
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