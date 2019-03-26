Son Dakika Haberleri: Işid, Irak'ta Bir Petrol Sahasına Saldırdı

Işid, Irak'ta Bir Petrol Sahasına Saldırdı

1 saat önce

IŞİD, Irak’ın Selahaddin kentinde bir petrol sahasına saldırdı. Irak polisi militanları püskürttü. Irak hükümetinin resmi olarak zafer ilan etmesine rağmen bazı bölgelerdeki münferit saldırılarını sürdüren IŞİD, Selahaddin kentindeki Elas bölgesinde bulunan bir petrol sahasına saldırdı. Bakur Petrol Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Polislerimiz IŞİD’in Kerkük sınırındaki Elas petrol sahasına saldırısını püskürttü” denildi. Açıklamaya göre saldırı sırasında […]The post IŞİD, Irak’ta bir petrol sahasına saldırdı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Işid, Irak'ta Bir Petrol Sahasına Saldırdı, System.String[]
IŞİD, Irak'ın Selahaddin kentinde bir petrol sahasına saldırdı. Irak polisi militanları püskürttü.

Irak hükümetinin resmi olarak zafer ilan etmesine rağmen bazı bölgelerdeki münferit saldırılarını sürdüren IŞİD, Selahaddin kentindeki Elas bölgesinde bulunan bir petrol sahasına saldırdı. Bakur Petrol Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Polislerimiz IŞİD'in Kerkük sınırındaki Elas petrol sahasına saldırısını püskürttü" denildi.

Açıklamaya göre saldırı sırasında bazı örgüt mensupları öldürülürken bir kısmı da yaralandı. Saldırı sırasında yerel Haşdi Şabi birliklerinin de Irak polisine destek verdiği belirtildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:37 

Polis, Irak, Sektörel
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