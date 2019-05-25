"IŞİD, Irak ve Suriye'de zekat vermeyenlerin tarlalarını kundaklıyor"
4 saat önce
Birleşmiş Milletler ve çoğu devlet tarafından terör örgütü olarak tanınan IŞİD, Irak ve Suriye'de yüzlerce hektarlık tarım arazisi yangınının sorumluluğunu resmi olarak üstlendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:08
Terör örgütü IŞİD'in Irak
ve Suriye
'de ateşe verdiği yüzlerce hektarlık tarım arazisi uzaydan da görüldü. IŞİD, son haftalarda Irak ve Suriye'de giderek artan arazi yangınlarının sorumluluğunu örgüte ait sitelerde duyurmuştu.
Terör örgütünün yaptığı açıklamalarda Irak'ın Diyala
, Kerkül, Nineveh ve Saladin şehirlerinde ve Suriye'nin el-Hasakah vilayetinde yüzlerce buğday ve arpa tarlasının yakıldığı belirtilmişti.
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