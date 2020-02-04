'IŞİD'li babanı affedebilir misin?' - Son Dakika
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Son Dakika Dünya 'IŞİD'li babanı affedebilir misin?' - Son Dakika Dünya

'IŞİD'li babanı affedebilir misin?'

6 saat önce

Nada Fedulla, 2015 yılında, IŞİD üyesi olan babası tarafından Endonezya'dan Suriye'ye götürüldü.

'IŞİD'li babanı affedebilir misin?', System.String[]

Nada Fedulla, 2015 yılında, IŞİD üyesi olan babası tarafından Endonezya'dan Suriye'ye götürüldü.

Suriye'ye götürülmeden önce okula gidiyordu. En büyük hayali doktor olmaktı. Ama Suriye'de IŞİD'in hakimiyetindeki topraklarda bu hayaller yıkıldı.

IŞİD'in hakimiyetinin bitmesiyle babasıyla birlikte yakalandı.

BBC'den Quentin Sommerville'e konuşan Nada'nın babası "Ailemi Suriye'ye götürmek hayatımın en büyük hatasıydı" diyor.

Nada ise "Babanı affedebilecek misin?" sorusuna "Evet... Herkes gibi o da hata yapabilir" diyor.

Suriye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:50 
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