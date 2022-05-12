Işid'li Muhammed Dayan'a 6 Yıl Sonra Örgüt Yöneticiliğinden Soruşturma - Son Dakika

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, IŞİD'li Muhammet Cengiz Dayan için altı yıl önce verilen 'kovuşturmaya gerek yok' kararını, örgüt yöneticisi olabileceğine ilişkin yeni deliller olduğu gerekçesiyle kaldırdı ve Dayan hakkında yeni soruşturma açıldı. IŞİD'in Türkiye'deki canlı bomba saldırılarını yapan bölüğün yöneticisi olduğu öne sürülen Dayan, gizli tanık ifadelerinde " Suriye'de en fazla idam kararını veren kişi" olarak anlatılıyor.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada IŞİD'e katılan Türklerin yöneticisi olduğu dile getirilen Muhammed Cengiz Dayan hakkında yeniden soruşturma açıldı.

Gaziantep'teki ayrı bir dosyada sadece 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ceza alan Dayan hakkında Ankara'da da dosya açılması için 10 Ekim davası avukatlarının suçlamalarına karşı, 27 Haziran 2016 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Dayan hakkında, aradan geçen altı yılda yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, bu yeni delilleri değerlendirerek Dayan hakkında yeniden soruşturma açılmasını talep etti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Mart 2022 tarihli kararıyla, Dayan hakkında 2016 yılında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırarak soruşturma açılmasına karar verdi. Mahkeme, bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

" Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza sunulan dilekçe içeriğinde şüphelinin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasının 'örgüt yöneticiliğine' dönüşme ihtimali ve patlamaya ilişkin sair suçlardan da hakkında soruşturma yapılabileceği anlaşıldığından, şüpheli hakkında yeni delil elde edildiğinden…"

"IŞİD'Lİ TÜRKLERİN OLDUĞU BÖLÜĞÜN YÖNETİCİSİ"

Dayan'ın örgüt yöneticisi olabileceğine ilişkin kritik isimlerin verdiği ifadeler bulunuyor. IŞİD'in 'medya bakanı' Ömer Yetek, ifadesinde, Dayan'ın IŞİD'e katılan Türklerin yöneticisi olduğunu ve IŞİD'li canlı bombaların Dayan'ın yöneticisi olduğu bölükten çıktığını belirterek şunları söylemişti:

"Hatta bahsettiğim bu şahıs (Cengiz), 2016 yılında Türkiye'de cezaevindeydi. Bu ketibe Fursanül Hilafe'dir. O dönemde Türkiye'den gelen Türklerin neredeyse yüzde 90'ı bu ketibedeydi. Ayrıca bildiğim kadarıyla 2015-2016'da Türkiye'de yapılan eylemlerin eylemcileri bu ketibe içinden seçilen kişilerdir. Ben, bu bilgiyi ilerleyen süreçlerde medya bakanlığında çalıştığım dönemlerde öğrendim. Hatta bu ketibenden olup eylem yaptığını bildiğim, Antep'te bir düğüne yapılan saldırının Ebu Esved ile birlikte aynı ketibeden bir kişinin daha eylem yapmak için Türkiye'ye girdiğini, fakat ne amaçla olduğunu bilmediğim sebepten eylem yamadığını duydum. Suruç olayındaki eylemcilerden Abdurrahman Alagöz de bu ketibedendi. Yine Beyoğlu, Ankara Tren Garı, Sultanahmet saldırılarının da eylemcilerinin bu ketibeden olduğunu biliyorum."

"EL KAİDE ADINA AFGANİSTAN'DA SAVAŞTI, BİRLİK KOMUTANIYDI. IŞİD İÇİNDE EN FAZLA İDAM KARARINI VERDİ"

Dayan'a ilişkin gizli tanık ifadesi de ortaya çıkmıştı. Gizli tanık 'Piramit', Dayan'ın kadılık yaptığını ve IŞİD içinde en fazla idam kararını onun verdiğini söyleyerek şu ifadeyi vermişti:

"El Kaide terör örgütü adına Afganistan'da savaştı. Orada birliğin komutanıydı. Afganistan'dan geldikten sonra, Gaziantep'te El Kaide terör örgütü adına bir süre faaliyette bulundu. Daha sonra Suriye'deki El Kaide terör örgütünün kolu olan El Nusra cephesinde savaştı. El Nusra ile DAEŞ (IŞİD) anlaşamayınca Muhammed Cengiz Dayan, DAEŞ terör örgütüne katıldı. Kendisi, 'Gülen Adam' ve 'Abdulmuin' kod ismini kullanır. DAEŞ terör örgütünün Suriye'deki genel askeri emiriydi. Askeri emirlik elinden alınınca Gaziantep ve Türklere kadılık yapmaya başladı. Suriye'de en fazla idam kararını bu verdi. Kendisi, tabanca ve hizam taşır. Yalanacağını anlarsa kendisini patlatabilir. Gözü karadır."

Piramit, ayrıca Muhammed Cengiz Dayan'ın kardeşleri Murat Dayan ve Ahmet Celebi Dayan'ın da IŞİD'in bombacılar grubunda yer aldığını iddia etmişti.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPACAĞIM"

Dayan, Gaziantep'te 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hüküm giydiği dosyasında, " Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Onların başarılı olmasını istiyorum… 2010 yılında bu kumpas kurulduktan sonra oluşan psikolojiden dolayı asker olmak ve elime silah almak, terör örgütü tarafından öldürülmekten korkuyorum. Para biriktirip bedelli (askerlik) yapacağım" demişti.

Dayan'ın, 10 Ekim katliamında insanlığa karşı suç işlemekten yargılaması süren Erman Ekici ve IŞİD'in Gaziantep hücresi yöneticisi, 10 Ekim katliamının organizatörü Yunus Durmaz ile Gaziantep'teki dosyada beraber yargılandığı da ortaya çıkmıştı. Bu dosyada Ekici 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat ederken Dayan 10 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası almıştı.