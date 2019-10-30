Son Dakika Haberleri: IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğü operasyon yerinden görüntüler
Son Dakika Dünya IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğü operasyon yerinden görüntüler

IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğü operasyon yerinden görüntüler

52 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde İdlib kentinin Barisha köyüne düzenlenen IŞİD lideri Bağdadi'ye yönelik operasyon sonrası geriye kalan görüntüler yayınlandı.

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Suriye'nin kuzeyinde İdlib kentinin Barisha köyüne düzenlenen IŞİD lideri Bağdadi'ye yönelik operasyon sonrası geriye kalan görüntüler yayınlandı.

IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğü operasyon yerinden görüntüler

Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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