IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğü operasyon yerinden görüntüler
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Suriye'nin kuzeyinde İdlib kentinin Barisha köyüne düzenlenen IŞİD lideri Bağdadi'ye yönelik operasyon sonrası geriye kalan görüntüler yayınlandı.
Suriye'nin kuzeyinde İdlib kentinin Barisha köyüne düzenlenen IŞİD lideri Bağdadi'ye yönelik operasyon sonrası geriye kalan görüntüler yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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