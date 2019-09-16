Son Dakika Haberleri: IŞİD liderine ait olduğu iddia edilen ses kaydında Bağdadi'den saldırı tehdidi
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IŞİD liderine ait olduğu iddia edilen ses kaydında Bağdadi'den saldırı tehdidi

54 dakika önce

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, örgütün farklı cephelerde saldırılara devam edeceğini söylediği öne sürüldü.

IŞİD liderine ait olduğu iddia edilen ses kaydında Bağdadi'den saldırı tehdidi, System.String[]

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, örgütün farklı cephelerde saldırılara devam edeceğini söylediği öne sürüldü.


Örgütün haber ajansı El Furkan'ın yayınladığı, Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" deniliyor. Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi.

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Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:15 
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