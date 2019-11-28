Son Dakika Haberleri: IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi
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IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi

6 saat önce

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü helikopter kazasına kendilerinin neden olduğunu öne sürdü.

IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi, System.String[]

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü olayda sorumluluğu üstlendi.


Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirilmişti.

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Afrika, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:56 
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