Son Dakika › Dünya › IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi - Son Dakika Dünya
IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi
6 saat önce
Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü helikopter kazasına kendilerinin neden olduğunu öne sürdü.
Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü olayda sorumluluğu üstlendi.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:56
MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler