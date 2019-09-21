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IŞİD Militanlarının Çocuklarının Geleceği Ne Olacak?

1 saat önce

Uluslararası medya, IŞİD militanlarının ailelerinin barındığı kampları, örgütün yeniden yapılanmasını sağlayacak "kuluçka makinaları"na benzetiyor.

Uluslararası medya, IŞİD militanlarının ailelerinin barındığı kampları, örgütün yeniden yapılanmasını sağlayacak "kuluçka makinaları"na benzetiyor

IŞİD Militanlarının Çocuklarının Geleceği Ne Olacak?

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:02 
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