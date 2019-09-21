IŞİD Militanlarının Çocuklarının Geleceği Ne Olacak?
1 saat önce
Uluslararası medya, IŞİD militanlarının ailelerinin barındığı kampları, örgütün yeniden yapılanmasını sağlayacak "kuluçka makinaları"na benzetiyor.
Uluslararası medya, IŞİD militanlarının ailelerinin barındığı kampları, örgütün yeniden yapılanmasını sağlayacak "kuluçka makinaları"na benzetiyor
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:02
Twitter, Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar