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'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü'
6 saat önce
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin Suriye ve Irak’taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, Suriye ve Irak'taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.
AKPM genel kurulu, "savaş bölgelerindeki çocukların ülkelerine geri getirilmelerini" konu alan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:04
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