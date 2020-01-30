'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü' - Son Dakika Dünya

'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü'

6 saat önce

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin Suriye ve Irak’taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.

'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü', System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, Suriye ve Irak'taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.


AKPM genel kurulu, "savaş bölgelerindeki çocukların ülkelerine geri getirilmelerini" konu alan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını kabul etti.

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Suriye, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:04 
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