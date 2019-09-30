Son Dakika Haberleri: IŞİD Nijerya'da askeri kışlaya saldırdı: En az 18 kişi hayatını kaybetti
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IŞİD Nijerya'da askeri kışlaya saldırdı: En az 18 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in Borno eyaletinde bulunan bir askeri kışlaya saldırısı sonrası en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Borno eyaletinin büyük bir kısmı uzun yıllardır terör örgütü Boko Haram'ın kontrolü altında bulunuyordu

IŞİD Nijerya'da askeri kışlaya saldırdı: En az 18 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in Borno eyaletinde bulunan bir askeri kışlaya saldırısı sonrası en az 18 kişi hayatını kaybetti.


IŞİD'le bağlantılı Amaq Haber Ajansı, Gubio şehrinde bulunan askeri kışlaya silahlı saldırı düzenlendiğini ve örgütün en az 18 kişiyi öldürüp Nijerya Ordusu'na ait çok sayıda araç ve silahı çalarak kaçtığını duyurdu.

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Nijerya, Borno, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:31 
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