IŞİD Nijerya'da askeri kışlaya saldırdı: En az 18 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in Borno eyaletinde bulunan bir askeri kışlaya saldırısı sonrası en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Borno eyaletinin büyük bir kısmı uzun yıllardır terör örgütü Boko Haram'ın kontrolü altında bulunuyordu
Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in Borno eyaletinde bulunan bir askeri kışlaya saldırısı sonrası en az 18 kişi hayatını kaybetti.
IŞİD'le bağlantılı Amaq Haber Ajansı, Gubio şehrinde bulunan askeri kışlaya silahlı saldırı düzenlendiğini ve örgütün en az 18 kişiyi öldürüp Nijerya Ordusu'na ait çok sayıda araç ve silahı çalarak kaçtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:31
Vatikan, "Papa Francesco şeytanın adamı" diyen derneğe kayyum atadı Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi? Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı