IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi - Son Dakika Dünya

IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi

6 saat önce

Fransa'dan yüzlerce genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi. Gurbetçi aile çocuklarını nasıl IŞİD'e kaptırdıklarını anlatıyor

IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi, System.String[]

"Benim oğlum terörist değil; oğlumun beynini yıkayanlar, IŞİD'i kuranlar, onlara silah verenler terörist" diyor Gülay T.. O, Fransa'dan oğlunu IŞİD ve benzeri radikal örgütlere kaptıran yüzlerce anneden biri.


Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Ankaralı gurbetçi ailenin hikayesini dinlemek için Paris'in banliyölerinden Creteil'deyiz. Bu semtten onlarca genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi.

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Fransa, Suriye, Gülay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:53 
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