IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi

Fransa'dan yüzlerce genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi. Gurbetçi aile çocuklarını nasıl IŞİD'e kaptırdıklarını anlatıyorView on euronews