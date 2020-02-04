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IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi
6 saat önce
Fransa'dan yüzlerce genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti.
Fransa'dan yüzlerce genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi. Gurbetçi aile çocuklarını nasıl IŞİD'e kaptırdıklarını anlatıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:39
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