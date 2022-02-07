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IŞİD Operasyonunda ABD Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika

IŞİD Operasyonunda ABD Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı

07.02.2022 10:46

ABD Özel Kuvvetleri'nin Suriye'de, IŞİD lideri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'yi öldürdüğü operasyonda bir Amerikan helikopterinin zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

ABD Özel Kuvvetleri'nin Suriye'de, IŞİD lideri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'yi öldürdüğü operasyonda bir Amerikan helikopterinin zorunlu iniş yaptığı bildirildi. VOA Pentagon muhabirinin sorularını yanıtlayan Amerikalı bir yetkili, operasyon sırasında helikopterin teknik bir sorun yaşadığını ve güvenli bir şekilde yere indiğini söyledi. Yetkili, helikopterin geri uçamayacağı için havadan fırlatılan mühimmatla vurulduğunu belirtti

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel IŞİD Operasyonunda ABD Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: IŞİD Operasyonunda ABD Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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