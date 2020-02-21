IŞİD sanığı, Londra'daki St Paul's Katedrali'ne intihar saldırısı planladığını itiraf etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya IŞİD sanığı, Londra'daki St Paul's Katedrali'ne intihar saldırısı planladığını itiraf etti - Son Dakika Dünya

IŞİD sanığı, Londra'daki St Paul's Katedrali'ne intihar saldırısı planladığını itiraf etti

7 saat önce

Londra'da intihar saldırısı planlarken yakalanan IŞİD yanlısı Safiyya Shaikh, mahkemede, saldırıyı planladığını kabul etti.

IŞİD sanığı, Londra'daki St Paul's Katedrali'ne intihar saldırısı planladığını itiraf etti, System.String[]

Londra'da intihar saldırısı planlarken yakalanan IŞİD yanlısı Safiyya Shaikh bugün çıkarıldığı mahkemede St Paul's Katedrali'ni hedeflediğini itiraf etti.

Batı Londra'da yaşayan ve Müslümanlığa geçmeden önceki adı Michelle Ramsden olan Safiyya Shaikh, St Paul's Katedrali ve bir otele yapmayı planladığı intihar saldırısı için hazırlık yaparken yakalanmıştı.

36 yaşındaki sanık, bu tür faaliyetleri izlemek üzere kimliğini gizleyen bir polise, bombaya ihtiyacı olduğunu söyleyince kendisini ele vermişti.

Bugün mahkemede "terör saldırısı planlama" suçlamasını kabul eden Shaikh hakkında mahkemenin vereceği karar Mayıs ayında açıklanacak.

2019 yılının Ekim ayında tutuklanmadan önce Shaikh, kendilerini, patlayıcı temin eden radikal görüşlü bir karı-koca olarak tanıtan iki gizli polisle tanıştı.

Shaikh iki polisten birine şifreli bir sosyal medya uygulamasından yolladığı mesajda "Çok kişi ölsün istiyorum. Kilise olabilir, mesela Noel ya da Paskalya gibi kalabalık olmalı ki daha çok öldürebileyim" yazdı.

'Kubbenin altına bomba'

Shaikh yazışmasını, "Sürekli tehditler gönderiyorum. Ama bu tehditlerin gerçek olmasını istiyorum" diye sürdürdü.





Sanık gizli polise Katedral'in fotoğrafını gönderip "Burası olmalı, eminim. Ölene kadar bombalamak ve ateş etmek istiyorum. Burayı yıkmak ve içindeki küffarı öldürmek istiyorum" dedi.

Bir hafta kadar sonra St Paul's Katedrali'nde keşfe giden Shaikh, gizli polise bu kez de çektiği videoları göndererek "Kubbenin altında patlatmak istiyorum. Önce bir otel, sonra kiliseyi halledeceğim, kendim ölene kadar öldüreceğim" yazdı.

Savcılık, Shaikh'in daha sonra polislerden kadın olana iki çanta vererek, bunların içine el yapımı bomba hazırlanmasını istedi.

Bu aşamada polis Shaikh'i tutuklamaya karar verdi.

Londra, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:20 
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