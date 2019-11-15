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IŞİD savaş bakanının yardımcısı Şişani Ukrayna'da yakalandı
6 saat önce
Ukrayna, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün savaş bakanı olarak tanınan Ebu Ömer El Şişani'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu. Yetkililerin açıklamasında göre Gürcistan vatandaşı olduğu belirtilen El Bara Şişani adlı zanlı, geçen yıl sahte pasaportla Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçti.
Ukrayna, Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün savaş bakanı olarak tanınan Ebu Ömer El Şişani'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu.
Yetkililerin açıklamasında göre Gürcistan vatandaşı olduğu belirtilen El Bara Şişani adlı zanlı, geçen yıl sahte pasaportla Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçti. Şişani'nin gözaltına alındığı operasyon Gürcistan İçişleri Bakanlığı ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) iş birliğinde düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:17
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