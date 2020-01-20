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IŞİD şüphelisine yardıma tepki: Norveç Maliye Bakanı hükümetten çekildi
6 saat önce
Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen ve partisi, IŞİD'e üye olmakla suçlanan bir kadının ülkeye dönebilmesine imkan sağlayan kabine kararı sonrası, hükümetten çekileceğini açıkladı.
Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen ve partisi, IŞİD'e üye olmakla suçlanan bir kadının ülkeye dönebilmesine imkan sağlayan kabine kararı sonrası, hükümetten çekileceğini açıkladı.
Pazartesi günü yapılan basın toplantısında Jensen "Bizi hükümete ben soktum ve şimdi partiyi dışarı çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:47
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