IŞİD şüphelisine yardıma tepki: Norveç Maliye Bakanı hükümetten çekildi

Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen ve partisi, IŞİD'e üye olmakla suçlanan bir kadının ülkeye dönebilmesine imkan sağlayan kabine kararı sonrası, hükümetten çekileceğini açıkladı.



Pazartesi günü yapılan basın toplantısında Jensen "Bizi hükümete ben soktum ve şimdi partiyi dışarı çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.