Son Dakika Haberleri: Işid Suriye'nin Doğusundaki Son Operasyonlara Direniyor
BBC

Işid Suriye'nin Doğusundaki Son Operasyonlara Direniyor

1 saat önce

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in Suriye'nin doğusunda kontrolünde tuttuğu son bölgeleri büyük bir direnişle savunduğunu açıkladı.

Işid Suriye'nin Doğusundaki Son Operasyonlara Direniyor, System.String[]
ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in Suriye'nin doğusunda kontrolünde tuttuğu son bölgeleri büyük bir direnişle savunduğunu açıkladı.

AP ajansına konuşan bir SDG sözcüsü, IŞİD'in son kalesinde "en tecrübeli cihatçıların" bulunduğunu ve Irak sınırındaki bu bölgede direnç ile karşılaştıklarını söyledi.

İki yıl önce Suriye ve Irak'ın büyük kısımlarını kontrol eden IŞİD, bugün yalnızca Suriye'nin doğusunda, Irak sınırında birkaç kasabayı kontrol ediyor.

ABD destekli SDG, bir süredir bu bölgeleri IŞİD'in elinden almak için operasyon yürütüyor.

Bu bölgelerde 20 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

SDG sivillerin bölgeyi terk edebilmesi için bir haftalığına operasyonlara ara vermişti.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, grubun Suriye ile sınır köyü Baghuz'a yönelik bir operasyon başlatacağını ve bunun "IŞİD'i yok etmek için son savaş" olacağını söyledi.

Analiz: IŞİD'in son savaşı mı?

BBC Arap Dünyası Editörü




SDG son aylarda IŞİD'i Suriye'nin kuzeydoğusundaki her köy ve kasabadan sabırla çıkardı.

Cihatçıların elinde şimdi yalnızca birkaç kilometrekare kaldı.

Son günlerde ABD Başkanı Trump IŞİD'in nihai yenilgisinin önümüzdeki ay açıklanacağını söyledi.

Bu ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi takvimine uygun.

Fakat bu resmin tamamı değil. IŞİD Suriye'de, operasyon yapılan bölgenin biraz daha batısında da benzer bir bölgeyi kontrol ediyor ve ayrıca uyuyan hücreleri bulunuyor.

Irak'ta da durum aynı. IŞİD'in gerilla savaşına devam etme potansiyeli sonlanmış değil.

Ellerindeki İngiliz gazeteci John Cantlie gibi rehinelerin ve lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin geleceği ise belirsiz.

IŞİD'in kontrol ettiği toprakların büyüklüğü 2014'te Birleşik Krallık boyutuna ulaşmış, örgütün kontrolü altında yaşayan insanların sayısı ise 7,7 milyon olmuştu.

BM tahminlerine göre Irak ve Suriye'de 14 ile 18 bin arası IŞİD militanı bulunuyor. Bunların 3 bini ise yabancı.

SDG'nin içindeki en büyük güç Halk Savunma Birlikleri (YPG) Türkiye tarafından PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görülüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:34 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya
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