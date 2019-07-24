Son Dakika Haberleri: IŞİD üyelerinin çocukları çölün ortasındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor
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IŞİD üyelerinin çocukları çölün ortasındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor

56 dakika önce

IŞİD'in Irak ve Suriye'de çökertilmesinin ardından ya öldürülen ya da tutuklanarak cezaevine konulan örgüt üyelerinin geride mahsur kalan eşleri ve çocukları, çölün ortasında kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor

IŞİD üyelerinin çocukları çölün ortasındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]
IŞİD'in Irak ve Suriye'de çökertilmesinin ardından ya öldürülen ya da tutuklanarak cezaevine konulan örgüt üyelerinin geride mahsur kalan eşleri ve çocukları, çölün ortasında kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) en az 3 defa ziyaret ettiği kamplarda kalan ve sayıları on binlerle ifade edilen kişiler, bilinmezlerle dolu bir yaşam sürüyor.
Euronews.com'da Görüntüle
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:22 
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