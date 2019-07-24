IŞİD üyelerinin çocukları çölün ortasındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor
56 dakika önce
IŞİD'in Irak ve Suriye'de çökertilmesinin ardından ya öldürülen ya da tutuklanarak cezaevine konulan örgüt üyelerinin geride mahsur kalan eşleri ve çocukları, çölün ortasında kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor
IŞİD'in Irak
ve Suriye
'de çökertilmesinin ardından ya öldürülen ya da tutuklanarak cezaevine konulan örgüt üyelerinin geride mahsur kalan eşleri ve çocukları, çölün ortasında kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü
'nün (HRW) en az 3 defa ziyaret ettiği kamplarda kalan ve sayıları on binlerle ifade edilen kişiler, bilinmezlerle dolu bir yaşam sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:22
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