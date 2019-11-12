Son Dakika Haberleri: IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı
Son Dakika Dünya IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

6 saat önce

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.

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Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.View on euronews

IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

Barış Pınarı Harekatı, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:06 
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